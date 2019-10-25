رابطة العنق وجاكيت النجمه وعشاء البرج..7 مواقف جمعت السيسي وبوتين- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

على مدار 6 سنوات وتحديدا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع، حدثت عدة مواقف بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعكس قوة العلاقة بين الزعمين.

بعض تلك المواقف يخرج عن إطار البروتوكول الرئاسي المتعارف عليه، آخرها عندما قام جذب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رابطة عنق الرئيس السيسي، ولاحظ الرئيس الروسي بوتين أن رتبطة العنق التي يرتديها في القمة «الروسية- الأفريقية» تتشابه مع رابطة العنق التي يرتديها الرئيس السيسي في القمة، وصادف أن ربطتي عنق الزعيمين متشابهان، ما دعا الرئيس الروسي إلى التعليق على ذلك.

جولة على كورنيش سوتشى

ليس هذا الموقف الوحيد الذي جمع السيسي ببوتين، فخلال العام الماضي وأيضا في منتجع سوتشى حرص الرئيس الروسى على إضفاء جو ودى خلال مقابلته للرئيس السيسى لدى حيث أصطحب بوتين ضيفه فى جولة على الكورنيش المطل على البحر الأسود تحدثا خلالها إلى المواطنين الروس،والتقى الرئيسان بالمصطافين على الواجهة البحرية لمنتجع سوتشى، وسأل الرئيس الروسى المصطافين "كيف تستجمون؟ ومن أين جاءوا لزيارة سوتشى ؟ وأبدى الرئيس السيسى إعجابه بتواصل بوتين مع مواطنيه بهذا الشكل البسيط، وعقب ذلك اصطحب الرئيس بوتين الرئيس السيسى للعشاء في مطعم بأحد ناطحات السحاب بالمنتجع .

بوتين يهدي السيسي جاكيت النجمة الحمراء

وخلال شهر فبراير عام 2014 أثناء تولي المشير عبدالفتاح السيسي وزارة الدفاع المصرية، أهدى بوتين "جاكيت النجمة الحمراء"، إلى السيسي، لتكن تلك أولى هدايا الرئيس الروسي. وكشف السفير المصري في موسكو آنذاك الدكتور محمد البدري، في تصريحات صحفية، أن الجاكيت ذي النجمة الحمراء الذي كان يرتديه المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو الجاكيت الخاص بالفريق القومي الروسي في لعبة هوكي الجليد وهي اللعبة الشعبية الأولى في روسيا.

سرب طائرات يستقبل الرئيس

الموقف الثاني كان بعد عدة أشهر من الزيارة الأولى بعدما توجه الرئيس إلى روسيا مرة أخرى ولكن هذه المرة كرئيسًا لمصر، وبمجرد دخول طائرة الرئيس المصري إلى المجال الجوي لمدينة سوتشي الروسية استقبله سرب من الطائرات المقاتلة احتفاءً بوصول الرئيس السيسي لمقر للمدينة التي سيلتقي بها بوتين.

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وفي مايو 2015 حضر الرئيس السيسي احتفالات روسيا بعيد النصر ال70، وضمن 30 زعيم أجنبي يحضرون الإحتفال ويشهدون أضخم عرض عسكري .

عرض مسرحي وعشاء في برج القاهرة

وخلال شهر فبراير 2015 زار الرئيس الروسي مصر،اصطحبه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دار الأوبرا المصرية لمشاهدة أحد العروض الخاصة بالعلاقات المصرية الروسية، ثم تناولا العشاء معا في برج القاهرة حيث تم اختيار برج القاهرة حتى يُمكن للرئيس الضيف مُشاهدة مُختلف معالم القاهرة، وفي نهاية العشاء، تبادل الرئيسان الهدايا التذكارية.

في 2017 وعلى هامش قمة بريكس بالصين عقد الزعيمان مؤتمر صحفيًا عقب مباحثاتهما، وتوجه الرئيس السيسي لبوتين قائلا: "كيف حالك"، ليرد الرئيس الروسي "ممتاز" إلا أن المترجم الحاضر للقاء لم يسمع الرد جيدًا مما دفع الرئيس الروسي للحديث بصوت مرتفع وسط ضحكات الجميع.

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