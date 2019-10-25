​قصة أول رصاصة مصرية.. 65 سنة إنتاج حربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت فكرة تصنيع السلاح المصري عام 1939 مع بدء مشروع إنشاء أول مصنع مصري للأسلحة الصغيرة بخبرة إنجليزية، ولكن المشروع توقف بسبب الحرب العالمية الثانية، وظلت إنجلترا المورد الوحيد للسلاح إلى مصر.

حرم الاستعمار مصر من الحصول على الأسلحة والذخيرة قبل حرب 48، وظلت مصر فريسة للسماسرة عملاء الاستعمار لشراء الأسلحة.

بعد ثورة يوليو كان الهدف الأهم إنشاء جيش قوي يعتمد على صناعة حربية وطنية، وبدأ إنشاء المصانع الحربية "الذخائر والمفرقعات والأسلحة المختلفة".

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في 23 أكتوبر 1954 كان إنتاج أول طلقة مصرية، في مصنع 27 الحربي بمسطرد، ثم تصنيع "رشيد" أول بندقية نصف آلية مصرية.

ويرصد الخليج 365 في الفيديوجراف التالي قصة تصنيع أول طلقة مصرية في الذكرى 65 لإنشاء المصانع الحربية.​