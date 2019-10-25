بـ 500 ريال.. 8 معلومات عن تأشيرة "مضيف" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، طرح نظام جديد للتأشيرات تحت اسم تأشيرة "مضيف" قريبا عبر نظام أبشر، ويتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً بسعر 500 ريال أي ما يعادل ألفان و 250 جنيها مصريا.

ويرصد "الخليج 365"، 7 معلومات عن التأشيرة حسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عبدالله قاضي ومنها:

ـ يبلغ تكلفة التأشيرة في السنة 500 ريال للشخص الواحد.

ـ تسمح تأشيرة (مضيف) لمن قدم للسياحة بإمكانية أداء العمرة‎.

ـ تتيح التأشيرة للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوما.

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ـ التأشيرة تتاح خلال الأيام المقبلة.

ـ التأشيرة تسمح بإمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام.

ـ تسمح التأشيرة للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن.

ـ تمكن تأشيرة (مضيف) حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات.

ـ تسهل التأشيرة للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين.

يأتي ذلك في إطار تسهيل المملكة العربية السعودية، منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي، لتنفيذ خطة طموح لتسهيل منح تأشيرات الزيارة أمام مواطني دول العالم؛ لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية فريدة، ورفع أعداد الأجانب الذين يقصدون المملكة من أجل قضاء عطلاتهم أو إجازاتهم السنوية، وذلك وفقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تحظى باهتمام مباشر من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.