صور- إجازة "كاتي بيري" في مصر دعاية مجانية للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

غادرت النجمة العالمية كاتي بيري، مصر، في صمت تام، بعد قضاء إجازتها في واحة سيوة بمحافظة مطروح لمدة 4 أيام، برفقة 40 شخصًا من أقاربها وأصدقائها وفرقتها الموسيقية، بغرض السياحة والاستجمام في الواحة التي تضم العديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.

ووصلت بيري، إلى واحة سيوة بطائرة خاصة السبت الماضي، ويرافقها 12 فرد أمن خاص، حيث كان في انتظارها حافلة سياحية، قامت بنقل النجمة العاملية والمرافقين لها، إلى إحدى الفنادق السياحية البيئية الكبرى بمنطقة الجبل الأبيض، حيث قامت النجمة بالسباحة في إحدى عيون المياه الساخنة داخل الفندق.

فندق عجيب

وأقامت "كاتي" في أحد الفنادق السياحية بواحة سيوة بقرية جعفر، ويعد واحدا من أغرب 10 فنادق على مستوى العالم، حيث يتميز بطرازه السيوي القديم وهو الكرشيف، ويقع على سفح جبل جعفر والذي يبعدعن سيوة بنحو 20 كيلو متر، ولا يوجد به أي وسائل اتصال أو شبكات محمول.

وغرف الفندق، عبارة عن أكواخ من الطين والملح "الكرشيف" وتعتمد على الشموع فقط كمصدر للإضاءة، ولا يوجد بها أي وسائل اتصال أو شبكات محمول، ومع ذلك فهي مصنف ضمن فئة الـ7 نجوم، وضمن أغرب الفنادق في العالم.

جولات سياحية

وتجولت النجمة العالمية، ليل الأحد الماضي، بمدينة سيوة وشالي، شملت التسوق في البزارات السياحية، كما أجرت صباح الاثنين الماضي، رحلة سفاري، ثم تناولت العشاء في الصحراء البيضاء والعودة مرة أخرى للفندق.

وظهرت "بيري" داخل إحدى السيارات بجوار السائق المصري الخاص بها، أثناء رحلتها لمصر، وهي تقوم بسفاري في الصحراء البيضاء، حيث ارتدت فيها ملابس مصرية "جلباب"، بجوار السائق الذي ظهر بالملابس الصعيدية "جلباب أبيض اللون".

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كتاتي والتريند

وسريعا ما تصدرت المغنية العالمية تريند موقع التغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"وذلك بسبب زيارتها الحالية لمصر وتحديدا لواحة سيوة، وأعرب عدد كبير من المصريين عن سعادتهم بتواجد كاتي فى سيوة لأنها تعتبر خير دعاية لهذه المنطقة الساحرة في مصر.

ويتابع النجمة الأمريكية "كاتي بيري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 66.5 مليون متابع على مستوى العالم.

من جانيه، وصف سيد حبون، لجنة التسويق السياحي بسيوة، زيارة النجمة العالمية للواحة بالحدق المهم، خاصة أنه في بداية انطلاق الموسم السياحي الشتوي، مشيرا إلى نشر "كاتي" صورها على صفحتها الخاصة خلال زيارتها لمعالم الواحة ما يحدث رواجا سياحيا للمدينة.

دعاية مجانية بالملايين

هذا في الوقت الذي لم تتحدث فيه وزارة السياحة عن الزيارة مطلقًا، ولم تنشر أي من صفحاتها الرسمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أي معلومات عنها. بينما قال مصدر في محافظة مطروح- طلب عدم نشر اسمه- إن الزيارة كانت بتنسيق وتنظيم وزارة السياحة، لافتًا إلى أن السياحة سيكون لها مردود قوي للغاية في واحة سيوة بالتزامن مع الموسم الشتوي الحالي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الزيارة تعتبر دعاية مجانية تساوي الملايين لمصر وبالتحديد لواحة سيوة بمحافظة مطروح، التي استضافت كثير من مشاهير العالم، معربا عن أسفه لعدم استغلال الحدث إعلاميا بشكل أكبر قائلا:"للأسف الحدث كان يجب أن يستغل أكثر من ذلك".

يذكر أن المطربة "كيتي" تبلغ من العمر 34 عامًا، وأطلقت ألبومها الأول عام 2001 وحمل اسم "كاتي هدسون" وغنت "I KISS a girl" التي نالت شهرة كبيرة عنها، وفرضت نفسها على مستوى الغناء في العالم وحققت أرقاما قياسية بألبومات عدة، وفازت بـ 304 جائزة، بالإضافة إلى أنها مؤلفة وممثلة وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات، من أهمها the smurfs.