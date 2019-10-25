انقطاعات وطوارئ.. كهرباء الجيزة تعلن خطة التعامل مع أمطار أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قالت الدكتورة إلهام درويش، رئيس قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تنفيذا لتعليمات وتوجيهات المحاسب محمد محمود السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات وإدارات الشبكات بالجيزة مع تواجد جميع القيادات من مهندسين وفنيين وفرق طوارئ داخل مقار عملهم.

وأشارت "درويش"، لمصراوي، إلى أنه منذ تساقط الأمطار، تعرضت بعض المناطق في أكتوبر لانقطاعات نتيجة غمر المياه بعض المغذيات، ووصولها للأكشاك الصاج التي تغذى بعض المناطق السكنية، إضافة إلى تسبب مياه الأمطار والسيول في حالة من الذعر والخوف لدى بعض المواطنين نتيجة سقوطها على الصواعد الكهربائية الموجودة بالوحدات السكنية التابعة لهم.

وأوضحت، أنه جرى الدفع بفرق صيانة وطوارئ على أعلى مستوى من شبكات أكتوبر، مع التأكيد أن رئيس الشركة يتابع ما يحدث أولا بأول، بهدف تأمين حياة المواطنين لتجنب تعرضهم لأي مكروه.

وأكدت إعادة التيار الكهربائي لبعض المناطق بأكتوبر في مقدمتها مناطق المنطقة الصناعية الأولى والثانية بأكتوبر لانها تستمد الطاقة الكهربائية من المغذيات والتي تعرضت لأعطال بسيطة نتيجة سقوط الأمطار بغزارة وكثافة الأمر الذي حتم ضرورة فصل التيار حتى نستطيع تجفيف المغذيات من المياه.