شيخ الأزهر يوجه بنقل موظف لمستشفى الحسين بعد إصابته أثناء العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نقل السيد عبدالمجيد الموظف بمنطقة السويس الأزهرية، لمستشفى الحسين الجامعي، بعد إصابته أثناء العمل.

وحسب بيان اليوم، زار الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد حمادى رئيس الادارة المركزية لمنطقة السويس، بالمستشفى، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد أمين نائب رئيس المستشفى، رئيس الطوارئ ، وتم الاطمئنان على حالته.

وأبدى السيد عبدالمجيد سعادته بالزيارة، وشكر فضيلة الإمام الأكبر والشيخ صالح خليل، والدكتور حمادى على هذا الاهتمام.