مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. الشروع في قتل إمام مسجد وسقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. الشروع في قتل إمام مسجد وسقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

لقى طالب مصرعه، اليوم الخميس، صدمته سيارة ملاكي، وفرة هاربة، على طريق الشيخ علي شرق، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول إصابة إمام مسجد على يد سائق بمركز البدرشين، وتبين أنه منذ عدة أشهر نشبت مشاجرة بين السائق وشخص أخر يدعي " أشرف " داخل مسجد القرية، مما دفع الأخير بالتوجه إلى ديوان القسم، وتحرير محضر بالواقعة، وطلب شهادة إمام المسجد للإدلاء بأقواله عما حدث وقت وقوع المشاجرة.

أوضح المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، كيفية التصرف مع المواقف الإنسانية التي من الممكن أن يتعرض لها البعض أثناء مرورهم بالطريق العام لإنقاذ بعض الأشخاص سواء كانو ضحايا حوادث طرق أو جرائم اعتداء وقع عليهم من بعض المجرمين وأدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة أو بسيطة أو أشخاص انتابتهم حالة مرضية عارضة كالإغماء.

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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن إمام المسجد المصاب في مشاجرة على يد سائق، بمركز البدرشين، حالته الصحية مستقرة، وتم حجزه داخل مستشفي القصر العيني، نافيا ما تم تداوله حول أن أمام المسجد لقى مصرعه متأثرا بطعنات متفرقة بجسده، مطالبا تحري الدقة قبل نشر أي أخبار.

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، بحبس شاب شاذ جنسيًا، قام بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الجنس مقابل 300 دولار في الليلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهم بطعن سائق توك توك لسرقته، بمنطقة المطبعة، بنطاق قسم الهرم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم.

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب ويدعى "ع.ح" من بلدة المحلة يبلغ 28 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالدقي مقابل مبلغ مادي، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل أجر يقدر بـ300 دولار.