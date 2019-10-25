أخبار مصر | رئيس قطاع المتاحف في "تل بسطة" وتوجيهات بإحياء الحرف التراثية بالشرقية

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تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، متحف تل بسطا في الشرقية صباح اليوم الخميس، ورافقه خلال الجولة راندا عبد الرؤوف مدير عام المتاحف الإقليمية بالقطاع، والدكتور صلاح عبد الرحمن مدير عام الأمن لقطاع المتاحف، وخالد السيد مدير عام المتحف.

واطلع عثمان على جهازية مبنى المتحف واستعداده للظروف المناخية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار بغزارة.

وتفقد أيضاً جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خاصة كاميرات المراقبة والأجهزة الخاصة بالإضاءة، وأكد على ضرورة أخذ كافة التدابير والاحتياطات الوقائية مع اتباع كافة التعليمات اللازمة لدرء المخاطر وتجنباً لحدوث أي أزمات لحين الانتهاء من استكمال جميع الأعمال، وإتمام الاستلام النهائي من الشركة المنفذة.

ووجه عثمان بضرورة تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع مياه الأمطار، وذلك برئاسة مدير عام المتاحف الإقليمية ومدير عام الأمن لقطاع المتاحف وعضو اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية.

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واستمع عثمان خلال هذه الزيارة لشرح مفصل لجميع فتارين العرض الموجودة بقاعات العرض المتحفي، وأوصى بتحديث بطاقات الشرح الخاصة بالقطع الأثرية بعد التعديل.

وتفقد عثمان الوحدات الإدارية بالمتحف، والتقى بالأثريين وتعرف منهم على الخطة المستقبلية للمتحف، ووجه بإضافة بعض التعديلات للخطة المقترحة، والتي كان من أهمها القيام بعمل معارض مؤقتة بالمتحف، ومدى إمكانية استغلال البدروم في عمل الدورات التدريبية لجميع العاملين بالمتحف والخاصة بتقنيات عملهم، وأيضاً القيام بعمل ورش فنية لطلبة المدارس والجامعات.

واستمع عثمان لجميع المشكلات والسلبيات، ووعد بسرعة حلها مع الجهات المعنية وتذليلها في أقرب وقت، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة حتى الآن بالمتحف، وأكد على أهمية التواصل المجتمعي وربطه بالبيئة المحيطة، وذلك دعماً للدور التعليمي والمجتمعي المنوط به قطاع المتاحف.

وأوصى عثمان بضرورة أن يعتني المتحف بالصناعات القديمة في المحافظة والتي منها "صناعة ورق البردي"، والموجودة بقرية "طوخ القراموص" بمركز أبو كبير بالشرقية، وذلك للحفاظ عليها من الاندثار لما تمثله من قيمة فنية وأثرية كبيرة.