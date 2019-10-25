شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات ساخرة وإغلاق الطرق.. أبرز مشاهد هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من عدم الاستقرار سادت بين مواطنى المجتمع المصرى خلال اليومين السابقين على أثر التغير الشديد والمفاجئ الذى حدث فى درجات الحرارة، التى انخفضت بشكل ملحوظ وأصبحت مائلة للبرودة مع أمطار غزيرة يصاحبها رعد وبرق، الأمر الذى أحدث شيئًا من الفوضى بين الناس، حيث تعطلت حركة المرور وركدت المياه بالشوارع وأصبح المطر حديث الناس، نظرًا لما تعرضوا له من مواقف أغلبها سلبى، وبعضها ربما مضحك.

على الجانب الآخر، كانت هناك مشاهد مأساوية، فقد توفى عدد من الأشخاص بسبب الأمطار ما بين صعق بالكهرباء أو حوادث داخل وخارج المدن وهنا رصد لهذه المشاهد خلال الأيام الماضية، كما شهد هذان اليومان عدة قرارات من الحكومة بشأن حل تلك الأزمة التى سببتها الأمطار.. وخلال الفقرات التالية تستعرض «المصرى اليوم» أبرز المواقف والأحداث خلال يومى الثلاثاء والأربعاء:

تعطيل الدراسة يوم الأربعاء

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بتعطيل الدراسة لليوم التالى لأول أيام الأزمة والذى وافق يوم الأربعاء، وذلك القرار يشمل المدارس والجامعات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وللحفاظ على سلامة الطلاب، على أن تسير العملية التعليمية فى باقى المحافظات بشكل طبيعى.

إغلاق نفق العروبة

من أكثر المناطق الحيوية والمحورية فى الطرق المصرية والذى تأثر أكثر من غيره وبشكل كارثى من غزارة الأمطار وسوء تصريف المياه ما جعل المياه تتجمع بكميات هائلة يستحيل معها مرور السيارات، فدفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتعاون مع المحافظة عددا من السيارات لشفط المياه من النفق لإعادة حركة المرور والسيطرة على الأزمة المرورية التى سببتها الأمطار.

زحام مدينة نصر

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من المناطق التى كان لها نصيب كبير من الشلل المرورى والزحام الشديد، على أثر الأمطار التى ضربت العاصمة خلال الأيام السابقة، مما ترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين نظرًا لكونها منطقة حيوية بها العديد من الخدمات ومقار العمل.

تعليقات المصريين

فى أى موقف يتصف بالجدية أو الصعوبة لا يخلو الأمر من المواقف الطريفة، وعادة ما يخفف المصريون على أنفسهم الأمر من خلال التعليقات الساخرة التى تصف الموقف بشكل مضحك، فبالرغم من أزمة هطول الأمطار وما خلفته من مشكلات جمة من غرق الشوارع، وتوقف الحياة تقريبا فى بعض المناطق، خاصة الراقية مثل التجمع الخامس وبعض مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم، إلا أن المصرين انطلقوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ناشرين مجموعة من التغريدات والتدوينات التى تحتوى على «كويكس» ساخرة مما تعرضوا له من مشاكل خلال ذروة حدوث الأزمة، فمنهم من لم يستطع العودة لمنزله واضطر للمبيت فى مقر عمله، ومنهم من خلع ملابسه لتسهيل التعامل مع المياه المتراكمة، كما انتشر عدد من الفيديوهات ظهر بها أشخاص استخدموا الأوناش كوسيلة لنقلهم بدلا من السيارات.

المحافظة تتحرك لحل الأزمة بشكل عام

حدث الأمر نفسه فى الكبارى والطرق والكورنيش، فقد دفعت محافظة القاهرة عددا كبيرا من شفاطات المياه للمساعدة فى إعادة سير الطرق وإنعاش الحركة المرورية، على أن تكون تلك الشفاطات على أتم الاستعداد للعمل فى أى وقت فى حالة سقوط أمطار مرة أخرى.

ضحايا الأمطار

يعد هطول الأمطار الغزيرة فى ظل عدم الاستعداد الكافى لمواجهتها كارثة، ما أدى لخسائر فى عدد من الأرواح، إذ لقى عدد من الأشخاص فى مناطق متفرقة مصرعهم صعقًا بالكهرباء، وذلك من خلال محاولاتهم شفط المياه مع الاقتراب من أعمدة الكهرباء.

وكانت الانتقادات التى وجهت ضجرًا لوفاة أحد الأشخاص هى عدم الاهتمام بأكشاك وأسلاك الكهرباء فى الشوارع والمناطق العامة وأماكن العمل.. أيضا انتقاد عدم وجود رادارات ورقابة مرورية مضاعفة فى أوقات الأمطار للحد من وقوع الحوادث المتوقعة فى تلك الظروف.