شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: مصر ستشهد أحداثًا جسامًا مطلع 2020 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر ما بين نهاية هذا العام ومطلع 2020، ستشهد أحداثا جساما لم يسمها.

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وأضاف «عكاشة» خلال برنامجه على شاشة «الحياة»: «وحذرت من قبل، وشاهدنا أمطار الأيام الماضية، ولم يكن لدينا إمكانيات للتعامل مع المياه التي رزقنا بها الله».

وأكد عكاشة أن مصدر معلوماته اطلاعه على كتب التاريخ والكتب السماوية والدراسات السياسية، فضلا عن دراسته لعلم التحليل السياسي، نافيا إبلاغه بأي معلومات من هذا القبيل من قبل أجهزة مخابرات.