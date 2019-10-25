شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعود إلى مصر بعد رئاسته القمة «الأفريقية الروسية» في سوتشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى أرض الوطن، بعد رئاسته للقمة «الروسية الأفريقية»، بالاشتراك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي عقدت بمدينة سوتشي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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