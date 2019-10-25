شكرا لقرائتكم خبر عن «قبل الطابور».. القمامة تستقبل طلاب المدارس بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

العديد من الاستعدادات تتم من قبل وزارة التربية والتعليم والمحافظات المختلفة والإدارات وأولياء الأمور، قبل بدء الموسم الدراسى الجديد في كل عام، وتضم الاستعداد المادى للمشتريات الدراسية واهتمام الوزارة بكيفية تطبيق المناهج الجديدة، ووضع ضوابط ونظم لتنظيم العملية التعليمة، لكن غالبًا ما تكون النظافة خارج الحسابات، إذ تضم مصر بمختلف محافظاتها العديد من المشاهد، والتى يتوسط الكادر بها القمامة هنا وهناك أمام المدارس، وتتواجد بأحياء راقية وشعبية، وذلك رغم استغاثات أولياء الأمور كل عام من تلك المشكلة التي تشكل خطرًا على صحة أبنائهم، وتمثل خطرًا بيئيًا حقيقيًا، وظاهرة غير حضارية على الإطلاق.

وتتسبب النفايات في الإضرار بالجهاز الهضمى ومن أشهر المشاكل التي تلحقها به هي اضطرابات وآلام المعدة، والقىء والإسهال والنزلات المعوية، كذلك الأمر بالنسبة للجهاز التنفسى الذي يؤثر التلوث الناتج عن النفايات عليه سلبًا، إذ يكون الشخص المعرض لبيئة ملوثة أكثر عرضة للأمراض التنفسية، كزيادة الإفرازات المخاطية وتراجع قدرة القنوات الهوائية على التخلص من تلك الإفرازات الزائدة، فضلًا عن زيادة فرصة التعرض للالتهابات والعدوى، كما يزيد التلوث احتمالية تقليل كفاءة وظائف الرئتين، وتزيد من إمكانية حدوث الانسداد الرئوى والذى يسبب بدوره انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء للرئتين، ويعتبر الانسداد الرئوى من الأمراض المزمنة التي قد تعرض المصاب بها على المدى البعيد لأمراض خطيرة كالقلب وسرطان الرئة.

وخلال السنوات القليلة السابقة ظهرت عدة أمراض ارتبط وجودها بانتشار النفايات والملوثات في الأماكن التي يعيش بها أو يتردد عليها المصاب، خاصة في المناطق الاستوائية ويعانى منها الشعوب الإفريقية، كفيرس زيكا، والذى ينتقل من خلال الباعوض الذي تشكل له تجمعات القمامة بيئة خصبة للتواجد، وجدير بالذكر أن فيروس زيكا ينتقل من خلال الباعوض لأى شخص وليس فقط للمرأة الحامل وتتشابه أعراضه بشكل كبير من أعراض الأنفلونزا، والتى تتمثل في الرشح والصداع وآلام بالعظام والتهاب بالعين غيرها من الأعراض التي يفسرها أي فرض لاعتبارها أعراض نزلة برد، ويشار إلى أن هذا الفيروس ينتشر بشكل أكبر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويشكل خطورة شديدة على صحة الإنسان، وعن كيفية الوقاية من هذا الفيرس فتتمثل في الحفاظ على البيئة نظيفة والبعد عن تجمعات النفايات والقمامة أو رفعها أولا بأول مع وضعها في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى تعزيز قوة الجهاز المناعى من خلال التغذية السليمة وتناول الأطعمة المفيدة للصحة.

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كذلك تسبب البيئة الملوثة مرض حمى الضنك وهو مرض فيروسى ينتقل للإنسان من خلال نوع معين من الباعوض أيضًا، والذى يتكاثر على القمامة، لذلك يتواجد بالأماكن التي تضم أكواما من النفايات، ويعتبر حمى الضنك من الأمراض الخطيرة التي لم يكتشف مصل أو لقاح للتطعيم ضده، لذلك تتمثل الوقاية منه في الابتعاد عن الأماكن الملوثة، مثله كمثل فيرس زيكا.

كما تسبب القمامة التي ترتبط بوجود الباعوض، واحدا من أكثر الأمراض القاتلة على مستوى العالم وهو الملاريا مرض طفيلى معدى يسبب الوفاة، وينتقل بواسطة الباعوض من الشخص المصاب إلى الشخص غير المصاب وتظهر أعراضه خلال حوالى سبعة أيام من الإصابة، ويعتبر الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر عرضة لهذا المرض، كذلك الأفراد العابرون من بلد لبد آخر ينتشر بها المرض كذلك الفقر والجهل وغياب ثقافة التعامل مع مثل هذه الأمراض من نسب حدوث الوفيات على أثر الملاريا، وتتمثل أعراضه في الحمى والقئ والصداع وأفضل طرق الوقاية منه هي مكافحة وجود الناموس من خلال المبيدات المتخصصة في طرده وعدم توفير بيئة خصبة لتواجده كالبيئة القذرة التي يتجمع بها النفايات بأنواعها وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية في حالة السفر من بلد لآخر.

وتؤثر القمامة وأكوام النفايات على الجلد إذ يسبب التلوث بعض الأمراض الجلدية كالطفح الجلدى، على أثر التعامل مع الأوساخ بشكل مباشر، كذلك تساهم القمامة في زيادة الإصابة بداء الكلب، حيث تمثل بيئة مناسبة لانتشار وتكاثر القطط والكلاب الضالة، مما يسهل حدوث عضات من قبل الحيوانات للبشر.

بعد أن استعرضنا الخطر الذي يشكله التلوث بالقمامة وما يسببه من أمراض تهدد حياة البشر عامة وعلى الأطفال الذين يتعرضون للتعامل مع تلك الأكوام من الملوثات والتى تنتظرهم بشكل يومى أمام مدارسهم خاصة، إذ يتأثر الأطفال بشكل أكبر بكثير نظرًا لصغر سنهم وضعف مناعتهم وأعدادهم الكبيرة في المدارس ما يسهل انتقال العدوى من طالب لآخر بسهولة، فعلينا اتخاذ كافة الاحتياطات اللازم توافرها للسيطرة على تلك الظاهرة، من أجل مستقبل خال من الأمراض للأجيال الجديدة.

يجب تنظيف الشوارع أمام المدارس بشكل دورى، مع تخصيص أماكن للقمامة في الشوارع والتشديد على استخدامها دون غيرها من قبل سكان الحى، ثم تجميعها بطرق معينة يحددها المتخصصون من أجل الاستفادة منها لاحقًا عن طريق تحويلها لأسمدة تستخدم في الزراعة أو إعادة تدويرها واستخراج منتجات صناعية جديدة بدلًا من إهدارها، مع الأخذ في الاعتبار عدم التخلص من القمامة عن طريق الحرق حتى لا يتسبب البخار الناتج عن الحريق في انبعاث الغازات السامة لنكون بذلك ندور في حلقة مفرغة لا تؤدى للنتيجة المرجوة. وإذا كان طفلك طالبا في أي مرحلة دراسية ويعانى من المناظر المشوهة للمنظر العام أمام مدرسته عليك بتعليمه أهمية النظافة الشخصية والالتزام بغسل اليدين قبل تناول الطعام خلال اليوم الدراسى، كذلك بعد العودة للمنزل عليه بغسل يديه وتغيير ملابسه قبل التعامل بشكل مباشر مع أفراد الأسرة، فضلًا عن عدم تعامله مع تلك الأكوام المتراكمة أمام مدرسته أو الاقتراب منها، ونفس الشىء عليك فعله إذا كانت القمامة تحاوطك في مكان عملك أو منزلك، وتأتى محاربة الحشرات والقوارض والباعوض كأحد أهم العوامل التي تساعد في عدم التعرض للأمراض التي تحدث بسبب التلوث، حيث يعمل وجود الحشرات على نقل الأوبئة بشكل كبير، وتعتبر مسؤولة عن أمراض بعينها.