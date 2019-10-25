شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة القرض الحسن من الأوقاف لموظفى الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف رفع الحد الأدنى للقرض الحسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمخولة للإدارة المركزية للبر والأوقاف، التى ذكرت التفاصيل الجديدة للمبالغ المخصصة للقرض الحسن المقدم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية ليكون خمسة آلاف جنيه من غير العاملين بالأوقاف على النحو التالى:

1 - ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه فى حالة زواج طالب القرض أو أحد أبنائه أو إحدى بناته.

2 - يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج على أن يرفق بنموذج طلب القرض صورة طبق الأصل من هذا العقد .

3 - ما يعادل الأجر الأساسى فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه فى حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية للعامل، مع إرفاق المستندات المؤيدة.

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4 - ما يعادل الأجر الأساسى فقط عن ستة أشهر بحد أقصى 5000 جنيه فى حالة الضائقة المالية الناتجة عن أعباء عائلية، أو انشغال الذمة بدين معين المقدار حال الأداء فى تاريخ تقديم نموذج طلب القرض مع إرفاق المستندات المؤيدة.

5 - على أن يطبق ذلك اعتبارًا من العام المالي الحالي 2019 / 2020 من 1 / 11 / 2019م.

6 - علمًا بأن جميع هذه المبالغ هى من الموارد الذاتية للوزارة، أما بالنسبة للعاملين بالأوقاف فبنفس ضوابطها السابقة وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه للقرض .