شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة القرض الحسن من الأوقاف لموظفى الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
1 - ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه فى حالة زواج طالب القرض أو أحد أبنائه أو إحدى بناته.
2 - يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج على أن يرفق بنموذج طلب القرض صورة طبق الأصل من هذا العقد .
3 - ما يعادل الأجر الأساسى فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه فى حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية للعامل، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
4 - ما يعادل الأجر الأساسى فقط عن ستة أشهر بحد أقصى 5000 جنيه فى حالة الضائقة المالية الناتجة عن أعباء عائلية، أو انشغال الذمة بدين معين المقدار حال الأداء فى تاريخ تقديم نموذج طلب القرض مع إرفاق المستندات المؤيدة.
5 - على أن يطبق ذلك اعتبارًا من العام المالي الحالي 2019 / 2020 من 1 / 11 / 2019م.
6 - علمًا بأن جميع هذه المبالغ هى من الموارد الذاتية للوزارة، أما بالنسبة للعاملين بالأوقاف فبنفس ضوابطها السابقة وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه للقرض .
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