شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

كما يحتمل هطول زخات أمطار خاصة في مناطق البادية.

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وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، وجنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة أقصى شرق المملكة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئياً بشكل عام نهاراً في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة تتركز على السواحل ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.