شكرا لقرائتكم خبر عن "فاكسيرا" يعلن عن توفير أمصال العقرب بـ102 جنيه والثعبان بـ312 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا عن توفير أمصال العقرب بسعر 102 جنيه والثعبان بـ312 جنيه للمواطنين بمراكزه على مستوى الجمهورية. ويشار إلى توفير الأمصال نفسها فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وكذلك مراكز السموم بالجمهورية، لتقديم الإغاثة الكاملة لأى شخص يتعرض للدغات الثعابين ولاسعات العقارب. ويوجد 3 أنواع من الحيات "الحية المقرنة والحية القرعاء والحية المقرنة الكاذبة"، وتنتشر فى صعيد مصر ودلتا النيل، وتحتاج إلى الزراعات والمياه كمناخ طبيعى للحياة والتكاثر، بينما يوجد فى مصر أيضاً ثعابين الكوبرا والكوبرا البخاخ المصرى، والتى تعتبر سمومها الأخطر على مستوى العالم، أما العقارب فليس لها خطورة على البالغين وإنما تكون قاتل صامت للأطفال أقل من 12 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فاكسيرا" يعلن عن توفير أمصال العقرب بـ102 جنيه والثعبان بـ312 جنيهًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.