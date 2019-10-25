الكهرباء: مستعدون لإصلاح الأعطال غير التابعة للشبكة حفاظا على أرواح المواطنين

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وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرق الطوارئ التابعة لشركات توزيع الكهرباء مدربة على أعلى مستوى ولديهم خبرة فى التعامل مع الأعطال فى ظل سقوط الأمطار، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على سلامة أرواح المواطنين نظرًا لخطورة سقوط الأمطار على مهمات الكهرباء.
وناشد حمزة جميع المواطنين بالإبلاغ عن أى أعطال على الخط الساخن على رقم 121، وعدم التطوع لإصلاح الأعطال الفنية حتى لا يتعرض أحد للخطر.
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