شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مستعدون لإصلاح الأعطال غير التابعة للشبكة حفاظا على أرواح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فرق الطوارئ التابعة لشركات توزيع الكهرباء على استعداد لإصلاح الأعطال الفنية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بالمهمات غير التابعة للوزارة، مؤكدًا أن هناك بعض التجمعات السكنية والمصانع لديها شبكة داخلية خاصة لا تتبع الوزارة، ومع ذلك ترحب الوزارة بالتدخل لإصلاح الأعطال سريعًا.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرق الطوارئ التابعة لشركات توزيع الكهرباء مدربة على أعلى مستوى ولديهم خبرة فى التعامل مع الأعطال فى ظل سقوط الأمطار، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على سلامة أرواح المواطنين نظرًا لخطورة سقوط الأمطار على مهمات الكهرباء.

وناشد حمزة جميع المواطنين بالإبلاغ عن أى أعطال على الخط الساخن على رقم 121، وعدم التطوع لإصلاح الأعطال الفنية حتى لا يتعرض أحد للخطر.