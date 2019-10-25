شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "إكسترا نيوز" تعلن عن بث فيلم وثائقى عن انتهاكات "أردوغان" تحت عنوان "من يحاسب العثمانلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة "إكسترا نيوز"، إن بث فيلم وثائقى حول جرائم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يحمل عنوان "من يحاسب العثمانلى"، والذى يكشف فيه حجم الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى بحق شعبه. وذكرت القناة، أن الفيلم الوثائقى يتضمن حالات خطف المعارضين الأتراك فى الخارج ، بجانب التجاوزات الخطيرة التى ارتكبتها قوات أردوغان خلال عدوانها فى شمال سوريا. Advertisements وأشارت القناة إلى أنه لأول مرة يتم خلال الفيلم الوثائقى بث لقطات تعرض حول خطف المعارضين الأتراك فى الشوارع التركية.

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