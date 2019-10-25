تعرف على أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت محافظتا القاهرة والجيزة، أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أى عوائق تواجه المواطنين وسط تغير الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، وخصص مسئولو المحافظتين غرفتى عمليات تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات المواطنين عن أماكن تجمعات المياه لشفطها.

وخصصت محافظة القاهرة أرقام 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحى بالقاهرة. كما تتلقى محافظة الجيزة بلاغات المواطنين والشكاوى على الخط الساخن رقم 114 الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم تابع لهيئة النظافة 16809، وآخر خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقى شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

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