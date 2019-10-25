شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر
كما تتلقى محافظة الجيزة بلاغات المواطنين والشكاوى على الخط الساخن رقم 114 الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم تابع لهيئة النظافة 16809، وآخر خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقى شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.
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