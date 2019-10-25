شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف يبتز "أردوغان" أوروبا بورقة اللاجئين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو يكشف كيف يبتز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الدول الأوروبية بملف اللاجئين والتهديد بترحيل اللاجئين المتواجدين بتركيا إلى دول أوروبا.

ويقول أردوغان فى الفيديو: "عندما نقول سنفتح الأبواب سيرتبكون عندما يحين الوقت سنفتح أبوابنا نفتحها هيا لنرى لتهتموا أنتم بمئات الآلاف من اللاجئين كيف سيكون هذا العمل؟ هو عندكم لنرى إذن".

وتابع الرئيس التركى خلال الفيديو موجهًا رسالته إلى أوروبا: لديكم المال وأقوياء ولكن عندما يذهب 100 شخص عبر البحر إلى اليونان أو 200 شخص على الفور تتصلون بنا وتقولون ذهب إلى الجزر 200 أو 300 شخص هنا يوجد 4 ملايين لاجئ لماذا لا يصدر صوتكم هنا وتصرون على هذا؟".

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