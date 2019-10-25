شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ميكنة خدمات المعامل المركزية فى 5 محافظات بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن ميكنة المعامل والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة بالمحافظات لتوفير المعلومات وإتاحتها للمترددين عليها.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه جرى الانتهاء من الميكنة والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة فى 5 محافظات، وهى السويس والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة، وجارى ميكنة وربط جميع المعامل المشتركة فى جميع المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة، أن المعامل تقدم خدمات بجودة عالية للمترددين عليها فى مختلف المحافظات وبأسعار مدعمة مقارنة بالأسعار فى القطاع الخاص، وتابعت: المعامل تعمل يوميًا ما عدا الإجازات الرسمية.