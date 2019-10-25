شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ميكنة خدمات المعامل المركزية فى 5 محافظات بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه جرى الانتهاء من الميكنة والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة فى 5 محافظات، وهى السويس والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة، وجارى ميكنة وربط جميع المعامل المشتركة فى جميع المحافظات.
وأضافت وزارة الصحة، أن المعامل تقدم خدمات بجودة عالية للمترددين عليها فى مختلف المحافظات وبأسعار مدعمة مقارنة بالأسعار فى القطاع الخاص، وتابعت: المعامل تعمل يوميًا ما عدا الإجازات الرسمية.
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