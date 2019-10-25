أخبار مصر

الجيزة تناشد المواطنين عدم التواجد بجوار لوحات الإعلانات أثناء سقوط الأمطار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تناشد المواطنين عدم التواجد بجوار لوحات الإعلانات أثناء سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت محافظة الجيزة المواطنين المواطنين عدم التواجد تحت اللوحات الاعلانية وبجانب أعمدة الانارة واكشاك الكهرباء، خلال فترة سقوط الأمطار المتوقع سقوطها الجمعة، وذلك حفاظاً على سلامه وحياة المواطنين.، وفى اطار متابعة محافظة الحيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للارصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعه غدا. 

 

كما ناشدت محافظة الجيزة المواطنين القيادة بهدوء علي الطرق خاصه السريعه للتحكم في عجله القيادة من الانزلاق اثناء سقوط الامطار وانخفاض الرؤية الافقية اثناء الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية .

Advertisements

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجبزة قد وجه رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني لرفع اي تراكمات للمياه في ظل توقعات هيئة الارصاد بتعرض البلاد لموجه من الامطار غدا اضافه الي توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الانارة وكفائتها وإحكام غلقها حرصا علي سلامه المواطنين.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة تناشد المواطنين عدم التواجد بجوار لوحات الإعلانات أثناء سقوط الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا