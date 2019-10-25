شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تناشد المواطنين عدم التواجد بجوار لوحات الإعلانات أثناء سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت محافظة الجيزة المواطنين المواطنين عدم التواجد تحت اللوحات الاعلانية وبجانب أعمدة الانارة واكشاك الكهرباء، خلال فترة سقوط الأمطار المتوقع سقوطها الجمعة، وذلك حفاظاً على سلامه وحياة المواطنين.، وفى اطار متابعة محافظة الحيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للارصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعه غدا.
كما ناشدت محافظة الجيزة المواطنين القيادة بهدوء علي الطرق خاصه السريعه للتحكم في عجله القيادة من الانزلاق اثناء سقوط الامطار وانخفاض الرؤية الافقية اثناء الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية .
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجبزة قد وجه رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني لرفع اي تراكمات للمياه في ظل توقعات هيئة الارصاد بتعرض البلاد لموجه من الامطار غدا اضافه الي توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الانارة وكفائتها وإحكام غلقها حرصا علي سلامه المواطنين.
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