7 توصيات في ختام الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم، التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية، تحت عنوان (نشر قيم الوسطية والتسامح) وبرعاية الهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الفعاليات، جلسات عمل حول دور اذاعات القرأن الكريم في توحيد المفاهيم والتقريب بين المذاهب الفقهية والرد على الشبهات والاعتدال وتحدث فيها فضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وترأس الجلسة الدكتور أحمد القاضي كما عقدت جلسة لعرض أوراق العمل المقدمة من ممثلي إذاعات الدول الإسلامية.

وترأس سالم ولد بوك، المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية الجلسة الختامية للاجتماع والذي خرج بعدة توصيات كالآتي:

- أعربت جميع الهيئات الإذاعية المشاركة في الاجتماع عن شكرها وتقديرها لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجميع القائمين على تنظيم الاجتماع لما بذلوه من جهد وحفاوة في الاستقبال والتنظيم.

- التأكيد على التواصل الدائم بين إذاعات القرآن الكريم في الدول الأعضاء وتكاتف جهودها والعمل على زيادة تبادل وإنتاج عدد من البرامج والأعمال الدرامية والبرامج الدينية التقليدية.

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- العمل على طرح برامج متنوعة المضمون من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وإشراك الشباب في صياغتها بمحتوى إعلامى حديث مرتكز على ثوابت الشريعة الإسلامية السمحة لنشر الوسطية والإعتدال.

- العمل على تبادل البرامج ونقل الخبرات وتوفير دورات تدريبية للشباب من الدعاة والمذيعين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف المصرية.

- العمل على تجديد الخطاب الدينى بأن يكون الخطاب نقدى و تحليلى بدلاً من السرد و الحفظ و استخدام لغة عربية ميسرة و انتقاء الائمة و الدعاة الوسطيين و تدريبهم على وسائل الإعلام الحديثة و تقنياتها.

- تكثيف الندوات والمؤتمرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة وبث روح التسامح وثقافة الحوار الهادف.

- العمل على توفير مكتبة اليكترونية دينية تتناسب مع متطلبات العصر الحالي.

وأكد الحاضرون في نهاية الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييمها في الاجتماع القادم لتحديد الايجابيات والسلبيات والعوائق التي حالت دون تنفيذ بعضها.