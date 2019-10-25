مصر | مصرع طالب صدمته سيارة وفرت هاربة في قنا

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لقى طالب مصرعه، اليوم الخميس، صدمته سيارة ملاكي، وفرة هاربة، على طريق الشيخ علي شرق، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع عبد الله محمد احمد، 13عامًا، صدمته سيارة ملاكي، وفرة هاربة، على طريق الشيخ علي شرق، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

