شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يمازح السيسي: سأعطيك نصف راتبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن شكره لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على مساعدته في استضافة القمة الروسية الأفريقية الأولى في سوتشي بروسيا.
وقال بوتين أثناء إفطار عمل مع القادة الأفارقة، على هامش قمة «روسيا–أفريقيا» في سوتشي، اليوم الخميس، بحسب وكالة «سبونتيك الروسية»: «أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه، وأود القول إنه ودون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، على أقل تقدير بشكلها الحالي».
وتابع بوتين مازحا: «بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال اليوم ويساعدني في عملي، وسيتعين عليّ أن أتقاسم راتبي معه».
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