شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الأورام: نستقبل 250 ألف مريض سنويًا بدون واسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يطلق عليه «معهد الغلابة» كونه يعالج جميع الحالات بالمجان ولذلك يوجد به زحام مستمر.

وتابع أبوالقاسم، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المعهد يستقبل سنويا في المتوسط 250 ألف مريض سنويا من ضمنهم 25 ألف حالة جديدة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، دون رواتب العاملين في المعهد، مؤكدا أنه لا توجد «واسطة» في تلقى العلاج.

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وكشف أن متوسط علاج مريض السرطان في المعهد حوالي 500 ألف جنيه وحالات علاج سرطان الثدي تتكلف 200 ألف جنيه في العام، وحالات أخرى تتكلف 80 ألف جنيه سنويا.

واستطرد عميد المعهد القومي للأورام أن هناك حالات يتم علاجها بالمجان وأخرى يتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أنه يتم الاعتماد على التبرعات.

وكشف أن زيادة أعداد مرضى السرطان يعود إلى زيادة عدد السكان من خلال النسبة والتناسب بين عدد المرضى وعدد السكان، فضلا عن تحسن طرق الكشف عن طريق التشخيص مما زاد من اكتشاف الحالات، والأمر الثالث زيادة الأجهزة التي تحسن من طرق اكتشاف السرطان.