شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم " توضح تطبيق مواصفات الامتحانات لطلاب " الدمج " بالثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر
وقال حجازي، إن طلاب الصف الثالث الثانوى "دمج" سيؤدون الامتحانات لهذا العام 2019/2020 بنفس مواصفات العام الماضى، على أن يتم تطبيق المواصفات الجديدة على الصف الأول الثانوي "دمج" هذا العام، وسيتم تطبيقه مستقبلاً بشكل تصاعدى، وفيما يخص باقي الصفوف يُعمل بالمواصفات الامتحانية الواردة بالقرار الوزارى 252 لسنة 2017.
وأضاف حجازي، يتم الاعتماد علي التقارير الطبية المعتمدة والمقاييس المعتمد نتائجها من وزارة التربية والتعليم بما ييسر على السادة أولياء الأمور، مؤكدًا علي أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة هي حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيقًا للصالح العام.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم " توضح تطبيق مواصفات الامتحانات لطلاب " الدمج " بالثانوى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.