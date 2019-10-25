شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم " توضح تطبيق مواصفات الامتحانات لطلاب " الدمج " بالثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ضوء الاستفسارات المقدمة من أولياء الأمور عن آلية تطبيق الكتاب الدوري 3 لسنة 2019 الخاص بامتحانات الطلبة المدمجين، فإن التطبيق للمادة الخاصة بشئون الامتحانات بالكتاب الدوري يتم العمل بها للطلاب المتقدمين للدمج مع بدايات المراحل للعام الدراسي 2019/2020.

وقال حجازي، إن طلاب الصف الثالث الثانوى "دمج" سيؤدون الامتحانات لهذا العام 2019/2020 بنفس مواصفات العام الماضى، على أن يتم تطبيق المواصفات الجديدة على الصف الأول الثانوي "دمج" هذا العام، وسيتم تطبيقه مستقبلاً بشكل تصاعدى، وفيما يخص باقي الصفوف يُعمل بالمواصفات الامتحانية الواردة بالقرار الوزارى 252 لسنة 2017.

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وأضاف حجازي، يتم الاعتماد علي التقارير الطبية المعتمدة والمقاييس المعتمد نتائجها من وزارة التربية والتعليم بما ييسر على السادة أولياء الأمور، مؤكدًا علي أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة هي حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيقًا للصالح العام.