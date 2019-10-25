شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: شكلنا لجنة تحقيقات للنظر فى سقوط ضحايا التظاهرات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أنه قد شكل لجنة تحقيقات عليا، للنظر فى سقوط ضحايا فى التظاهرات السابقة.

وأضاف خلال كلمته، أننا نتعهد بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه، كما سيعمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق.

وأوضح، أن سيكون هناك تركيز على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة، وسيتم إعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور.

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