شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان.. الشرطة التركية تعتدى على مسيرة للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت الشرطة التركية على المتظاهرين من عمال المعادن الذين أرادوا تنظيم مسيرة من مدينة إسكي شهير حتى أنقرة، باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأصيب بعض العمال نتيجة لاعتداء الشرطة وتم نقلهم إلى المستشفى، في حين تم اعتقال 29 عاملًا آخرين، وذلك حسبما نشرت عدد من المنصات التركية المعارضة.

وتظاهر مجموعة من عمال المعادن بمدينة إسكي شهير، ونظموا مسيرة سلمية نحو أنقرة؛ احتجاجًا على عدم حصولهم على رواتبهم والتعويضات، إلا أن الشرطة التركية لم تسمح لهم بالمسيرة السلمية التي خرجوا فيها، وفرقت حشود العمال باستخدام الغاز المسيل للدموع، واعتدت بالضرب على البعض منهم.

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ونتيجة لهذا الاعتداء، أصيب عدد من العمال، من بينهم رئيس اتحاد الأعمال المعدنية المتحدة عدنان سردار أوغلو، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما أعلنت نقابة عمال المعادن أن الشرطة التركية ألقت القبض على 29 من العمال.