شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات يجب الإلتزام بها فى الطقس السيئ والأمطار والان مع تفاصيل الخبر
-التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار
-تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة
-عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار
-التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق
-الإمتناع عن الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.
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