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5 خطوات يجب الإلتزام بها فى الطقس السيئ والأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء ما كشفت عنه تقارير هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها غداً الجمعة ، بمناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.. نرصد فيما يلى أبرز  5 خطوات وإرشادات يجب الإلتزام بها فى الطقس السئ وهى ..

 

 

-التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار

 

 

-تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة

 

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-عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار

 

-التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق

 

-الإمتناع عن الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.        

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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