شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات يجب الإلتزام بها فى الطقس السيئ والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء ما كشفت عنه تقارير هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها غداً الجمعة ، بمناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.. نرصد فيما يلى أبرز 5 خطوات وإرشادات يجب الإلتزام بها فى الطقس السئ وهى ..

-التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار

-تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة

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-عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار

-التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق

-الإمتناع عن الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.