شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: تطبيق فورى لقانون الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية يصل بعضها إلى النصف. وأضاف خلال كلمة له، أن الحكومة تؤيد قرار البرلمان تجميد مجالس المحافظات، مشيراً إلى تطبيق فورى لقانون الأحزاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى: تطبيق فورى لقانون الأحزاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.