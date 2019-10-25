شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البحيرى ليمبى قنوات الإخوان:"أنا بسب الدين وافتح المطواة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الإرهابي عماد البحيرى، من خلال قناة الشرق الإخوانية التى يملكها الهارب أيمن نور، بذاءاته و تحريضه المستمر ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، لمحاولة نزع الثقة بين الشعب المصرى وقياداته لإحداث حالة من الفوضى، إلا أن المصريين دائما ما يتصدون لتلك المحاولات المسمومة.

يظهر الإرهابى الهارب عماد البحيرى، ويتحدث بلهجة سوقية وأداء غريب ويوجه بعض السباب المتواصل بلغة بذيئة تبتعد كل البعد عن الأداء الإعلامي المتزن، ويشبه إلى حد كبير شخصية الليمبى، حيث يتحدث بكلمات غير مفهومة خارجة من السياق وغير مترابطة.

يأتى ذلك وسط حالة من الغضب والضيق انتابت جيران وأهل وأقارب الهارب عماد البحيري، خاصة بعد أن وصفوا ما يفعله الآن من ترويج للأكاذيب عبر قنوات الإخوان بالخيانة.

الأمر الذى وصل إلى أن تبرأ شقيق الهارب عماد البحيرى منه بسبب عدائه للدولة المصرية وادعاءاته الكاذبة ضد مؤسساتها، حيث أشار أنه قد باع وطنه من أجل حفنة دولارات.