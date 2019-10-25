شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الأورام: مبنى جديد لعلاج 170 مريض بالكيماوى وتوفير 220 سرير جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، إن المبني الجنوبي الملحق بالمعهد الذي سيتم تسلميه آخر العام المقبل سيوفر 220 سرير جديد.
وتابع أبو القاسم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المبنى الجنوبي سيستقبل 170 مريض جديد لتلقي العلاج الكيماوي، موضحاً أنه الممكن أن تصل قوائم الانتظار ما بين أسبوعين إلى شهر ومع دخول المبني الجنوبي للخدمة سيقلل قوائم الانتظار.
ونفى الدكتور حاتم أبو القاسم، من تأثر المريض المصاب بالسرطان بتأخر تلقيه العلاج لمدة أسبوعين حتى يحصل على دوره في العلاج داخل المعهد.
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