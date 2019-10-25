شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. غير مستقر على كافة الأنحاء وتحذيرات لأهالى السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطقس غدا يشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات جوية تضرب البلاد كما توقعته هيئة الأرصاد الجوية ، على كافة أنحاء الجمهورية، حيث أكد الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا سيشهد حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل.

الطقس غدا

وأكدت هيئة الأرصاد أن الطقس غدًا من المتوقع أن يستمر فيه تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين .

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدًا الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار .

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء .