شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفل الشرقية العائد من الاختطاف: «الجناة هددوني بقتله.. والأمن أعاده لي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء خليل، والد الطفل الذي نجحت قوات الأمن في تحريره من الاختطاف بمحافظة الشرقية، إن ابنه كان في طريقه كالمعتاد في السابعة صباحًا، فهجم عليه مجهولون، وأجبروه على استقلال «سيارة ملاكي».

وأضاف «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الخميس، أنه بعد علمه بواقعة خطف ابنه، توجه على الفور إلى قسم الشرطة «أبوكبير»، للإبلاغ بالواقعة، والتقى برئيس المباحث، محمد ثروت.

وأكد «خليل» أنه بعد تحريره المحضر وإبلاغه قوات الأمن بالأمر، تلقي في اليوم التالي اتصالًا من الخاطفين، بطلب فدية تبلغ 2 مليون جنيه، وإلا سوف يقتلون ابنه، فما كان منه إلا انتظار أجهزة الأمن التي نجحت في إجبار المتهمين على إطلاق سراح الطفل بعد تضييق الخناق عليهم.