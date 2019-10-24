شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قلب: «حرقة الدم» انفعال شديد يتسبب في تسريع الدورة الدموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل الأتربي، أستاذ القلب، إن «حرقة الدم» تعني انفعالا شديدا يؤدي إلى زيادة ضربات القلب، وسرعة الدورة الدموية، ما قد يؤدي إلى نتائج صحية سيئة.

وأضاف «الأتربي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أنه ينصح مرضى القلب عند الدخول في «نقاش» يؤدي إلى انفعال أن يتجنبوه.

وأوضح أن «التدخين» أيضًا قد يؤدي إلى «أمراض القلب».