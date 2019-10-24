شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب لمرضى السكر: تجنبوا السكر والملح الأبيض نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامح عبدالشكور، أستاذ السكر، إن معظم مرضى «السكر» هم من جلبوا هذا المرض لأنفسهم، والذي يكون في الأساس نتيجة عادات غذائية خاطئة.

وأضاف «عبدالشكور»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الخميس، أنه على «مريض السكر» أن يتجنب تمامًا «السكر» و«الملح» الأبيض نهائيًا، مشيرًا إلى أن الإصابة بمرض «السكري» قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.