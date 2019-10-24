شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: «معايا 20 فرد بياكلوا عيش وإحنا عيالك يا أمير الغناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المطرب الشعبي، حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، قدم فيه اعتذاره للفنان هانى شاكر على ما بدر منه داخل مقر النقابة مؤخرًا.

وقال حمو بيكا، في الفيديو: «أنا بتأسفلك يا أستاذ هانى شاكر، أنت أمير الغناء العربى، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى آكل عيش، أنا معايا 20 فرد بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اتضايقت وأنزل الفيديو إنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف، وأنا إللى كنت عايز أعمله إنى أمشى قانونى وأعمل تصريح وأنزل أشتغل ومكنش قصدى إنى أزعلك».

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وأضاف: «أنا بحبك وإحنا عيالك يا أستاذ هانى، أنا كان كل هدفى إنى صوتى يوصلك، وقدام الناس كلها بقولك أنا آسف ليك، ولو عايزنى أجيلك أو أطلع على الهواء أتأسفلك هطلع، أنا بقالى 6 أشهر واقف عن العمل، والناس اللى معايا مقدرش أمشيهم، إحنا نروح فين دى بلدنا وإحنا اخترنا فن الناس بتحبه وبتفرح بيه عمرنا ما ضايقنا حد، وقدمنا محتوى تانى وبقينا ناخد بالنا من الكلام، وبقيت بنقى الكلام الصح».

وتابع: «فى شباب نفسها إنها تتجوز وتكوّن نفسها، كان يهمنا إننا نشتغل بالحلال، وأنا تعبت وكافحت، أبويا ربانى وطلعنى إنى مقولش لحد عايز حاجه، وبنيت المكان اللى بقيت فيه بعد سنين كتيرة».