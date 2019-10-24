شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الأورام: مبنى جديد لعلاج 170 مريضًا بالكيماوي.. والانتظار أسبوعين لا يؤثر على العلاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المبنى الجنوبي الملحق بالمعهد الذي سيتم تسليمه آخر العام المقبل سيوفر 220 سريرًا جديدًا.
وتابع أبوالقاسم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المبنى الجنوبي سيستقبل 170 مريضًا جديدًا لتلقي العلاج الكيماوي.
وكشف «أبوالقاسم» أنه من الممكن أن تصل قوائم الانتظار إلى ما بين أسبوعين لشهر، ومع دخول المبنى الجنوبي للخدمة سيقلل قوائم الانتظار.
ونفى تأثر المريض المصاب بالسرطان بتأخر تلقيه العلاج لمدة أسبوعين حتى يحصل على دوره في العلاج داخل المعهد.
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