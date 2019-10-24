شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي حول استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر: العمل جارٍ وسيُنجز قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، عن ثقته في أن مسألة استئناف رحلات التشارتر الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية، سيتم حلها في المستقبل القريب.

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وقال بوجدانوف، للصحفيين عقب المنتدى الروسي الإفريقي في سوتشي: «كل شيء يسير على ما يرام. في المستقبل القريب ستحل كل الأمور».

وردًا على سؤال حول هل ستتوجه لجان تفتيش أمنية روسية جديدة إلى المطارات المصرية، قال: «المختصون يعملون».

يذكر أن الرحلات الجوية بين روسيا ومصر تم إيقافها، في نوفمبر عام 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء، نتيجة عمل إرهابي.