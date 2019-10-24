شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: تنمية إثيوبيا لن تكون على حساب حقوقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، على هامش أعمال القمة الإفريقية الروسية المنعقدة فى مدينة سوتشى الروسية، وتناول اللقاء التباحث حول ملف «سد النهضة». وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن «آبى أحمد» أوضح أن تصريحاته أمام البرلمان الإثيوبى بشأن «السد» اجتزئت خارج سياقها، وقال إن بلاده ملتزمة بإقامة السد دون إلحاق الضرر بدولتى المصب، كما أنه ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا لاتفاق نهائى، وأن الحكومة والشعب الإثيوبى ليس لديهم أى نية للإضرار بمصالح الشعب المصرى، مؤكدًا أن استقرار مصر وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة بأسرها.

وأوضح الرئيس أن مصر متمسكة بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، ولا يتعين أن تكون مساعى تحقيق التنمية فى إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، مشددا على أن إقامة السد يجب أن تتم فى إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب.

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وشهد اللقاء التوافق على الاستئناف الفورى لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، للوصول إلى تصور نهائى بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أى تداعيات سلبية نتجت عن التناول الإعلامى للتصريحات التى نسبت مؤخرًا إلى الجانب الإثيوبى.

فى سياق متصل، قال السيسى فى كلمته خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية الروسية: «نعى التحديات التى تواجه جهود ترسيخ الاستقرار فى القارة الإفريقية، ولعل خطتنا الطموح لإسكات البنادق بحلول العام المقبل تعد إحدى أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمى، وهو الموضوع الذى سيكون على رأس أولويات عمل القادة الأفارقة خلال العام المقبل فى ضوء أهميته لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية للعيش فى سلام ورخاء».

وأضاف أن دول الاتحاد الإفريقى تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادى ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، وفى هذا الإطار تبرز الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات.

وأشار الرئيس إلى اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومى 11 و12 ديسمبر المقبل، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية فى مدينة أسوان، جوهرة النيل، والتى تعبر بحق عن الهوية الإفريقية لمصر.