شكرا لقرائتكم خبر عن جرّاح بمعهد الأورام: نصف مليون جنيه تكلفة المريض على بعض الأجهزة.. والعلاج بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء بمعهد الأورام، إن تكلفة المريض على بعض الأجهزة في المعهد تتكلف نصف مليون جنيه وجميع الحالات تعالج بالمجان.

وتابع رمزي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وحدة جراحة أورام النساء تستقبل 50 حالة يوميا من ضمنها حوالي 20 مريضة جديدة والباقي متابعات.

وأضاف أن قائمة الانتظار تبلغ نحو 50 حالة في الوقت الراهن لإجراء عمليات.

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وكشف استشاري جراحة أورام النساء بمعهد الأورام أن المعهد يتابع ألفي حالة في العام وكل مريضة تتابع مرة كل ثلاثة أشهر، فضلا عن 50 حالة يومية.

وطالب بمضاعفة عدد الأسرّة الموجودة في قسم جراحة أورام النساء لتصل إلى 50 سريرًا مقابل 30 حاليًا.

وأوضح سامي رمزي أن تكلفة العملية في المعهد لبعض الحالات تصل إلى 50 ألف جنيه ومع الحصول على العلاج المناسب والجرعات الكيماوية يصل مبلغ التكلفة لذلك المريض إلى 150 ألف جنيه وهناك علاج موجه يتخطى سعره الـ 300 ألف جنيه، والعلاج الإشعاعي الجديد يصل إلى 50 ألف جنيه.

واستطرد قائلا إن تكلفة المريض على الجهاز الموجود فقط في معهد الأورام والمتخصص في العلاج الكيماوي الحراري، تصل إلى 120 ألف جنيه تضاف إليها الإقامة في الرعاية المركزة، ومع إضافة مستهلكات الجراحة، يتكلف نحو نصف مليون جنيه.