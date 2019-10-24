شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه لمدة 8 ساعات، غدًا الجمعة، على خلفية إجراء أعمال الصيانة الخاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة.

وذكرت المحافظة في بيان، مساء اليوم الخميس، أن الانقطاع يبدأ في العاشرة مساء غد الجمعة حتى السادسة صباح السبت المقبل.

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وأوضحت الشركة أن المناطق التي ستتأثر بالانقطاع، هي: (مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش).

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.