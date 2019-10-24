شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تناشد المسافرين من مطار برج العرب التواجد قبل الرحلة بـ 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة مصر للطيران مساء اليوم الخميس بيانا ناشدت فيه عملائها المسافرين علي رحلاتها الدولية والداخلية غدا الجمعة من مطار برج العرب بالأسكندريه ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات علي الأقل، وذلك لضمان الوصول في الموعد المحدد لانهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غداً علي محافظات الوجه البحرى . Advertisements

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