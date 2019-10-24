شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تنظم حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، الذي يتزامن مع يوم 24 أكتوبر، نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة حفل استقبال برعاية وزير الخارجية سامح شكرى، تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مستدام"، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي، وبمشاركة لفيف واسع من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة بالقاهرة، وممثلي الجهات الوطنية والحكومية وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية وسفراء النوايا الحسنة.

وألقى السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، كلمة خلال الفعالية سلطت الضوء على الرؤية التي طرحها رئيس الجمهورية، خلال مشاركة الرئيس في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة في نيويورك، والتي تؤكد التزام مصر بإقامة نظام دولي عادل وفعال يقوم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.

كما عبر نائب وزير الخارجية عن دعم مصر المستمر لمبادرات سكرتير عام الأمم المتحدة لإصلاح المنظمة، بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات الشعوب ومواجهة التحديات، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به مصر في دعم أنشطة الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما المساهمات المصرية الفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية، فضلاً عن دور مصر الريادي في إرساء أسس السلام المستدام وإيجاد حلول دائمة للنزاعات، منوهاً في هذا السياق إلى المبادرات التي أطلقتها مصر في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالي، بما في ذلك "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أفريقيا" والذي سيعقد خلال ديسمبر المقبل، كمحفل لتنسيق الجهود الأفريقية والشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الأمم المتحدة لتحقيق استدامة السلام والتنمية في أفريقيا.

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هذا، واستعرض "ريتشارد ديكتوس" المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، أوجه وعلاقات التعاون القائمة مع مصر باعتبارها شريكاً رئيسياً وعضواً مؤسساً للمنظمة، مثمناً على الدور المحوري البارز الذى تضطلع به مصر منذ نشأة المنظمة، وخلال فترات عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، وذلك على مختلف الأصعدة والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.