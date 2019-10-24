المدير التنفيذى بالأكاديمية الوطنية للتدريب: البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الافريقى يستهدف 54 دولة أفريقية

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وأضافت الدكتورة رشا راغب فى تصريحات صحفية، أن بعد مرور دفعتين حريصين على استكمال البرنامج ، خاصة وأن التوصية الرئاسية كانت بتنظيم 10 دفعات ، وفخوين ان المشروع يسير بنجاح ، موضحة أن كل دفعة تتراوح 100 شاب وشابة من كل دول افريقيا والدفعة الثانية شهدت تمثيل 31 دولة ، متابعة ونستهدف استكمال ال 10 دفعات بتمثيل 54 دولة افريقية بصفة عادلة حسب التمثيل السكانى ونسبة الشباب كل دولة خاصة وان البرنامج يستهدف المرحلة من 18 وحتى 30 سنة وسيكون تمثيل عادل .
وتابعت، البرنامج ثرى ومتكامل تضمن محاور التنمية المستدامة ورؤية افريقيا 63 وشهد وتواصل فعال لخلق قيادات على أرض الواقع، واعتقد ان ذلك ابلغ اثر واكثر حد يتكلم عن مصر أكثر من برنامج تلفزيونى او فيديو تسجيلى عن مصر ، التجربة التى عاشها احد ويرويها لمحيطه لها اثر مختلف كل مرة عتدنا خاصة وأن الشباب شاهدوا المشروعات القومية وانفاق قناة السويس وخلافها على مستوى المحافظات المختلفةد مما يجعل لنا سفراء فى 54 دولة.
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