شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز التنبؤات الجوية: أمطار غزيرة ورعدية بمحافظات الشمال ومدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة سكيون هناك حالة من عدم الاستقرار الجوى التى بدأت من يوم الإثنين وتستمر حتى الجمعة والسبت خاصة غدا فى السواحل الشمالية الغربية ومطروح وإسكندرية وبلطيم وشمال الدلتا ومحافظات الوجه البحرى ومحافظات شمال ووسط سيناء ومدن القناة .

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن هذه المحافظات ستشهد هطول أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح ، ناصحا المواطنين غدا وبعد غد والمتواجدين فى المدن التى قد تشهد أمطار رعدية بالتزام منازلهم وتجنب السير بجوار لوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة واسلاك الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائى.