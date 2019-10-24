شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى أذربيجان لرئاسة وفد مصر بقمة حركة عدم الانحياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى باكو، عاصمة أذربيجان، ليترأس الوفد المصري في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تنعقد يوميّ ٢٥ و٢٦ أكتوبر تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سيلقي بياناً أمام القمة، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المُنتظر أن يتناول الأوضاع الاقليمية، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها ظاهرة الارهاب ومخاطره. وأشار حافظ الي أنه من المتوقَّع أن يقوم الوزير بإجراء مقابلات ثنائية على هامش مشاركته في القمة مع نظرائه.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الثامنة عشر تُقام في باكو لتولي أذربيجان رئاسة حركة عدم الانحياز خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة رئاسة فنزويلا.

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