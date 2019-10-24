اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو بوتين ورؤساء الدول الأفريقية لحضور منتدى أسوان ديسمبر المقبل.

السيسى يدعو بوتين ورؤساء الدول الأفريقية لحضور منتدى أسوان ديسمبر المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتى بالبرلمان حول سد النهضة تم اجتزاؤها من سياقها انطلاق أولى الرحلات البحرية بمشروع "جسور" لتعزيز التجارة بين مصر وأفريقيا

أسعار الذهب اليوم الخميس 24-10-2019 فى مصر Advertisements

السيسى لـ"أبى أحمد": تحقيق التنمية في إثيوبيا ليس على حساب حقوقنا

مدبولى يستعرض مشروع قانون لإنشاء المُفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعى

روسيا والدول الإفريقية توقع 50 وثيقة خلال منتدى سوتشى بـ12.5 مليار دولار

طقس الغد.. أمطار غزيرة ورعدية على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأهلي يعلن انتهاء أزمة كوليبالى والحصول على 1.4مليون دولار

غياب اجاي ومعلول وانتظام عاشور في مران الأهلي

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