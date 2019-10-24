تجنبًا لخطر الصعق أو الإصابة.. الحكومة: 10 أماكن "ابتعدوا عنها" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات ويوسف عفيفي:

وجه مجلس الوزراء، تحذيرًا شديدًا، اليوم الخميس، بشأن سوء الأحوال الجوية غدًا الجمعة.

وطالب المجلس، في بيان، المواطنين بتجنب التواجد تحت الأماكن الآتية: "اللوحات الإعلانية، بجانب أعمدة الإنارة، أو أكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار".

كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات.

وحذر مجلس الوزراء، في حالات البرق، الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية، والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق الكهربي.

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كما دعا المجلس إلى التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

من جانبها، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم الخروج غدًا الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية، والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصا على سلامتهم ومنعًا للتكدسات المرورية، وأيضًا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

وكان طفل لقي مصرعه بقرية سملا، التابعة لمركز قطور بالغربية صعقًا بالكهرباء، بسبب هطول الأمطار، ووصل إلى مستشفى قطور المركزي جثة هامدة، أمس الأربعاء.

وشهد مركز العاشر من رمضان التابع لمحافظة الشرقية وفاة طفلة عمرها 9 سنوات صعقا بالكهرباء نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الأمطار والسيول بالحي 14، كما لقي مواطن مصرعه متأثرًا بالصعق الكهربائي، بقرية القنى التابعة لمركز مطوبس، بعد ملامسته عمود إنارة به "ماس كهربائي" نتيجة سقوط الأمطار.