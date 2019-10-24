الأحد.. فتح باب التقديم لتدريب العاملين بشركات السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، الخميس، فتح باب التقديم للإشتراك بالمؤتمر التدريبي الثاني والمقرر عقده أيام 21 و 22 و 23 نوفمبر المقبل، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك يوم الأحد المقبل.

وقال علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، وعضو لجنة السياحة الدينية، لمصراوي، إن ذلك يأتي لأهمية تدريب العاملة لقطاع السياحة الذي يساعد على رفع كفاءة الخدمة المقدمة، مؤكدا أن ملف التدريب يعتبر أهم الملفات التي توجد في أجندة غرفة شركات السياحة.